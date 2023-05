Mogelijk minder grote festivals door nieuw evenementenbeleid: "Systeem nu niet transparant"

Het evenementenbeleid in Amsterdam is niet transparant, en door het huidige systeem maken kleine, nieuwe opkomende festivals geen kans en dus moet het op de schop. Dat zegt wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani (GroenLinks) in AT5's Park Politiek. Met haar nieuwe beleid staat de stad voor een grote verandering. "Betekent dat misschien dat de grote minder kans hebben? Ik denk inderdaad dat dat zo is."

De wethouder vervolgt: "De dure drankjes en kaartjes zijn precies de redenen waarom we het evenementenbeleid willen aanpassen. We kunnen niet over de prijzen gaan. Maar door het systeem, hoe het nu werkt, de schaalvergroting, hebben de kleinere eigenlijk geen kans. Kaartjes van zestig tot honderd euro worden nu gevraagd. Een heleboel mensen kunnen er daardoor nu niet naartoe. "

Wanneer Meliani voor het laatst op een festival is geweest? "Ik denk dat het heel lang geleden is. Dekmantel of Milkshake ben ik geweest, volgens mij. Het is heel lang geleden, dat zeg ik eerlijk. De komende periode ga ik in ieder geval naar Milkshake."

Het huidige beleid is niet transparant genoeg, vindt Meliani. "Je hebt een evenementenkalender, en als je daar opstaat, of je doet het al jaren, dan kom je er weer op. Maar alle andere, die bijvoorbeeld minder groot zijn of andere genres aanbieden zoals klassieke muziek, literatuur en beeldende kunst komen er gewoon niet tussen."

Beoordelingscommissie

Meliani wil een speciale commissie oprichten om festivals op een aantal criteria te beoordelen. "Hoe we dat gaan doen, zullen we bespreken met de sector. De grote en de kleine nodigen we uit. De regelgeving voor de kleine evenementen is gewoon te ingewikkeld. Wat wij nu zeggen: als wij een commissie hebben die beoordeelt aan de voorkant, dan kan het misschien zo zijn dat we een paar minder grote evenementen doen."

Wethouder Meliani vindt dat op dit moment het recht van de sterkste geldt. "We hebben gezien dat het de laatste jaren knelt, niet transparant gaat. We willen ook simpele kleine dingen. De grotere festivals zijn nu eigenlijk alleen maar voor de grotere spelers, maar niet voor de middelgrote of de nieuwe aanwas die wat wil doen. Betekent dat misschien dat de grote minder kans hebben? Ik denk inderdaad dat dat zo is. "

Meliani neemt de tijd voor het nieuwe beleid. In 2026 zal het worden ingevoerd. "We willen stedelijk beleid, dat gaat over de grotere dingen die we heel belangrijk vinden. Kijk naar ADE, Milkshake en No Art Festival. Dat zijn festivals die mooie dingen maken en waar we trots op zijn. Telgelijktijd zien we ook de behoefte in de buurten dat ze zelf iets kunnen initiëren. Daar moeten we ruimte voor maken. Het wordt een heel democratisch proces waarbij we opnieuw kijken naar het programmeren met een mooie balans."

