Wethouder Meliani: cultuur meer spreiden over de stad

De gemeente investeert jaarlijks 152 miljoen euro in kunst en cultuur. Bovendien is de cultuursector in Amsterdam goed voor zo'n tien procent van de werkgelegenheid. Toch ziet het college dat de sector na de coronacrisis onder druk staat vanwege hoge inflatie, de energiecrisis en de krappe arbeidsmarkt. Naast de begroting voor het Kunstenplan, trekt de gemeente daarom ook de komende twee jaar 5,3 miljoen euro uit om de sector te verstevigen.

"De stad mag trots zijn op een prachtige sector die van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht Amsterdam verrijkt met verhalen en nieuwe perspectieven", zegt cultuurwethouder Meliani over het nieuwe plan. "Dat willen we ook zo houden. Daarom is er geld gereserveerd om de positie te verstevigen van cultuurcoaches en makers en vragen we van de sector grotere inzet op het gebied van toegankelijkheid en diversiteit. Met deze plannen kan de sector publiek, talent en personeel aan zich blijven binden."

Diverse cultuurstad

In 2019 koos de gemeente ervoor dat als je als culture instelling subsidie wilde ontvangen, je een actieplan nodig had om de inclusiviteit en diversiteit te verbeteren. In het nieuwe Kunstenplan wordt dat beleid doorgezet. Aan culturele instellingen wordt gevraagd om opnieuw doelstellingen op te zetten voor de komende jaren, ook voor de fysieke toegankelijkheid.

Om de sector beter over de stad te verspreiden wordt er ook geïnvesteerd in betaalbare ruimtes voor kunstenaars. Daarnaast moeten er ook nieuwe locaties komen voor de nachtcultuur, bijvoorbeeld clubs. De bedoeling is dat de gemeente voor de zomer met die plannen gaat komen. Het kunstenplan gaat over de periode van 2025 tot en met 2028.