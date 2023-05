Op de rijbaan achter de 'knip' van de Weesperstraat komt tijdelijk mini-park

Tijdens het project krijgen omwonenden en ondernemers ook de kans om activiteiten te organiseren, zoals een buurtlunch of een pop-up tentoonstelling. De verantwoordelijkheid voor de invulling van het park is door de gemeente toevertrouwd aan Knowledge Mile. Zij zullen ook met geïnteresseerden het publieksprogramma organiseren.

De gemeente heeft Knowledge Mile gevraagd om iets leuks voor de buurt te organiseren op de vrije ruimte die ontstaat door de pilot, laat een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) weten. ''Het is zonde om daar niks mee te doen en zo kunnen we Amsterdammers laten zien dat we ook anders gebruik zouden kunnen maken van de openbare ruimte in de stad.''