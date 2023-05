Naast 'knip' Weesperstraat ook groot deel Stadhouderskade maanden dicht in de zomer

De Stadhouderskade wordt van 2 juni tot 24 juli voor een groot gedeelte afgesloten vanwege werkzaamheden. Twee maanden lang is de weg afgesloten vanaf de Eerste van der Helststraat tot aan de kruising met het Oosteinde. Het verkeer moet omrijden via de Ceintuurbaan.

Zowel fietsers als het gemotoriseerde verkeer kan straks niet meer de Stadhouderskade gebruiken. Om van het Rijksmuseum naar de Torontobrug te komen moet nu worden omgereden via de Hobbemakade, de Ceintuurbaan en de Amsteldijk. Normaal gesproken is de afstand ongeveer 1,3 kilometer, met de omleiding is dat nu rond de 2,5 kilometer.

De gemeente laat weten dat de woningen, ondernemingen, de Albert Cuypmarkt en de overige horeca wel bereikbaar zijn voor voetgangers, via loopplanken en loopbruggen, en voor de nood- en hulpdiensten. Daarnaast komen er tijdelijke plekken om je fiets te parkeren ter hoogte van de Tweede Jan van der Heijdenstraat en de Hemonylaan.