Vergunning van café in Oud-West moet van rechter opnieuw onder de loep

De vergunning die burgemeester Femke Halsema heeft verleend aan een café in Oud-West moet van de rechter opnieuw onder de loep worden genomen. Omwonenden zeggen veel last te hebben van het café in de late uurtjes en de rechtbank is van mening dat de burgemeester had moeten toetsen of het café niet voor te veel overlast zou zorgen.

De buurtbewoners vinden dat de komst van het café, dat begin 2020 de vergunning kreeg, zo veel overlast geeft dat hun nachtrust wordt verstoord. Het café zou namelijk in een rustige wijk zitten waar vooral gezinnen wonen. Volgens de omwonenden had de burgemeester dit moet weten. Daarnaast zou het café zich ook niet aan het bestemmingsplan houden. De aanvraag was voor een eetcafé, maar volgens de buurt is het meer club. Zo zou er veel worden gedanst en zou er ook entreegeld moeten worden betaald.

Halsema daarentegen is van mening dat er wel zorgvuldig over de vergunning is nagedacht en dat er ook extra is gecontroleerd bij het café. Daarnaast zouden er maar twee overtredingen zijn vastgesteld, waardoor de burgemeester van mening is dat het terras geen nadelig effect heeft op de leefbaarheid van de buurt. "Op meerdere hoeken van straten zijn in deze buurt kleine cafés te vinden", zo stelt de gemeente. Daarnaast zijn de openingstijden van het terras beperkt.

Wel eetcafé, maar ook toets nodig

De rechtbank is van mening dat het café niet het bestemmingsplan overtreedt. "Het café is weliswaar geen bruin café, maar dat betekent niet dat het is bedoeld als club." Je mag als eetcafé namelijk wel een dansvloer hebben, tot 20 procent van de totale oppervlakte. Ook mag er incidenteel entreekosten worden gevraagd, bijvoorbeeld op Koningsdag of tijdens de Pride.

Toch stelt de rechtbank dat de burgemeester wel uit het ondernemingsplan van het café had kunnen opmaken dat het niet een doorsnee eetcafé zou zijn, maar een plek waar 'het kleurrijke clubpubliek voorafgaand aan het bezoek aan een nachtclub zou kunnen samenkomen.'

De rechter is daarom van mening dat Halsema het onvoldoende heeft meegewogen dat het café een aantrekkingskracht heeft dat de buurt overstijgt. Er had daarom getoetst moeten worden of het café niet te veel overlast veroorzaakt. Halsema moet van de rechter nu opnieuw gaan kijken naar de vergunning en daarin het karakter van het café en de buurt meenemen.