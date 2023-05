Burgemeester sluit drie geldwisselkantoren na explosies

De drie verschillende vestigingen van Suri-Change - een geldwisselkantoor - waar in de nacht van 23 op 24 mei explosies plaatsvonden, zijn op last van burgemeester Femke Halsema gesloten voor zes maanden. Volgens Halsema is het risico op herhaling, zoals vannacht op de Bijlmerdreef gebeurde, de reden om de panden te sluiten.

Het gaat om de vestigingen aan de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost. In de nacht van 23 op 24 mei vonden de explosies rond 3.00 uur 'kort na elkaar' plaats. Een woordvoerder van de politie liet weten dat er geen gewonden zijn gevallen, maar dat er wel veel schade is ontstaan door de knallen.

Het hoofdkantoor van het bedrijf, dat is gevestigd in Rotterdam, is ongeveer twee maanden geleden door de politie binnengevallen. Het bedrijf heeft in totaal acht vestigingen in de stad. Bij de rest van de locaties gaat de gemeente camera's plaatsen.