Gemeente start met proef 30 kilometer per uur op Willem de Zwijgerlaan

De gemeente heeft aangekondigd dat de maximumsnelheid op zoveel mogelijk wegen in de stad verlaagd zal worden naar 30 kilometer per uur. Om die reden wordt er nu een proef uitgevoerd op de Willem de Zwijgerlaan.

De maximumsnelheid in de stad gaat op veel plekken flink omlaag, dat werd eind vorig jaar al bekend gemaakt. De gemeenteraad heeft besloten om in grote delen van de stad de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur te verlagen. Dit zal naar verwachting het geval zijn in 80 procent van de Amsterdamse wegen.

Door de maximumsnelheid te verlagen, hoopt de gemeente dat de wegen veiliger zullen worden en dat er minder overlast plaats zal vinden. Om dit te realiseren worden er verkeersborden en wegmarkeringen geplaatst. Indien nodig zullen er ook middenstroken worden aangelegd om de rijweg smaller te maken. Wel wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten makkelijk door kunnen rijden, schrijft de gemeente.

Proef

Als onderdeel van de nieuwe maatregel start de gemeente nu met een proef op de Willem de Zwijgerlaan, waarbij verschillende vormen en materialen voor de middenstrook zullen worden getest. Deze proef zal vervolgens op meerdere locaties in de stad worden uitgevoerd om te bepalen welke aanpak het beste werkt. Van dinsdag 30 mei tot vrijdag 2 juni zullen er daarom wegwerkzaamheden plaatsvinden op de Willem de Zwijgerlaan.