Alternatief huldigingsfeest Ajax Vrouwen losgebarsten: ''Ze verdienen het''

Het alternatief huldigingsfeest voor de Ajax Vrouwen is inmiddels goed op gang. Supporters hebben de handen ineen geslagen om het succes van de vrouwen alsnog te vieren, nadat een officiële huldiging niet door is gegaan. AT5 is er vanzelfsprekend bij.

AT5

Het zag er in het begin naar uit dat de vrouwen officieel gehuldigd zouden worden in de stad, maar de directie van Ajax stak hier een stokje voor. De voetbalclub liet weten niet meer achter de huldiging te staan, omdat het kampioenschap al even geleden is en er een 'gebrek aan vreugdestemming' heerst rondom de club. Maar dit zou geen reden moeten zijn om het succes van de vrouwen niet te vieren, vinden de ruim 450 supporters die vanavond aanwezig zijn bij de onofficiële huldiging. ''De prestatie van de mannen moet daar geen invloed op hebben,'' vertelt een aanwezige Ajaxfan.

Alternatieve huldiging AJAX vrouwen in club Levenslang Fabiënne Mucuk

De kampioenen kwamen rond 19:00 uur aan in limousines bij club Levenslang aan de Wenckebachweg. Daar zijn ze op het podium alsnog feestelijk gehuldigd door oud-voetballer Rocky Hehakaija. Ook zijn er vanavond optredens van onder andere FeestDJRuud, Tonno Disko, Bente en Rene van Beeten. Mede-oranisator Shannice Wilner: ''We organiseren hetgeen wat Ajax zelf nalaat. Ze verdienen het. Ik vind het ronduit asociaal dat je dit niet organiseert, omdat er geen goede sfeer is bij de mannen." Keepster Lize Kop laat tijdens het feest ook weten 'teleurgesteld' te zijn door de keuze van de directie van Ajax. ''Het gaat niet door en dat doet pijn. Maar kijk hoe mooi het hier is, hoeveel mensen er zijn!"