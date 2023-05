Nóg een sterrenrestaurant sluit, maar niet door geldproblemen: "Gewoon zin in iets anders"

Na vijftien jaar stopt het met een Michelinster bekroonde Le Restaurant op de Frans Halsstraat, nog geen twee weken nadat sterrentent Vanderveen in Oud-Zuid haar deuren moest sluiten. Maar in tegenstelling tot dat etablissement heeft Le Restaurant geen geldproblemen.

"We zitten hier al vijftien jaar hier en we dachten, misschien wordt het tijd voor iets anders," vertelt mede-eigenaar Jan de Wit. Het restaurant is niet failliet, zegt hij, dus daar lag het niet aan: "Er hoeft niet altijd een reden te zijn om te stoppen en te beseffen dat er meer is in het leven. Ik ben negenenzestig, maar ik ben topfit. En we hadden nu ook gewoon een uitgelezen kans om de zaak te verkopen."

Ook denkt hij dat kan meespelen dat de cultuur van sterrenrestaurants is veranderd in zijn tijd als kok. "Vroeger was dat fine dining, met witte tafelkleden. Nu zijn er zelfs driesterrententen met houten tafels."

Lekker fietsen

Is het niet zonde om een Michelinster zo weg te geven, zeker nadat een ander sterrenrestaurant net haar deuren heeft moeten sluiten? "Ik krijg veel reacties van gasten, dat ze het jammer vinden dat een van de betere restaurants in Amsterdam gaat stoppen," bevestigt hij. "Maar ik vind dat er ook heel veel goede restaurants in Amsterdam zijn zonder ster, dus ik denk dat dat wel meevalt."

En wat de Wit nu gaat doen? "Eerst een beetje rondfietsen, tot rust komen en de emotie loslaten." Wel zegt hij dat de locatie van het restaurant verkocht is, maar de naam niet. Het is dus niet uitgesloten dat een vernieuwd 'Le Restaurant' ooit nog in Amsterdam zal terugkeren.