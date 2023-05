Verkeersbord 'Pijpgracht' werkt op de lachspieren: "Kun je daar picknicken?"

De De Rijpgracht is wel bekend in Bos en Lommer, maar van de 'Pijpgracht' heeft nog niemand hier gehoord. Maar op het verkeersbord aan de Jan van Galenstraat is het toch echt te lezen: "De Pijpgracht bereikbaar."

Voor de goede orde, er bestaat geen Pijpgracht in Amsterdam: "Een duidelijke fout", zegt de man die op het bord wordt gewezen. "Maar ik ben zelf ook niet zo goed geletterd, want ik had een 5 voor Nederlandse taal."

Tikfout of niet, veel mensen die het bord voorbij lopen kunnen er wel om lachen: "Wat de Pijpgracht is? Of het heeft de vorm van een Pijp, óf het is een gracht met bosjes waar je kan picknicken."

Bij de gemeente kunnen ze er minder om lachen: een woordvoerder noemt het een 'storende fout' van de leverancier van de borden. Inmiddels is de letter P aangepast met een stukje tape.