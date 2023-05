Portretserie Onder Invloed: Beaudil Elzenga vindt inspiratie in zangeres Janis Joplin

Hoe word je beïnvloed door je inspiratiebron? Vijf talentvolle theatermakers onderzoeken deze vraag in de serie Onder Invloed. In de vijfde en laatste aflevering: Beaudil Elzenga. Wanneer ze een documentaire op televisie ziet over de Amerikaanse zangeres Janis Joplin, ontdekt ze in haar een zielsverwant.