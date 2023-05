Portretserie Onder Invloed: Dahiana Candelo vindt inspiratie in kunstschilderes Frida Kahlo

Dahiana Candelo kwam op negenjarige leeftijd vanuit Colombia naar Nederland en dat was best lastig. Ze werd gepest om haar huidskleur en korte haar. Het was makkelijker om aansluiting te vinden bij de biculturele gemeenschap. Hier was ze wel welkom en ze hadden dezelfde gewoontes als in haar eigen familie. Door de acteur Marwan Kenzari werd ze geïnspireerd om naar de toneelschool in Maastricht te gaan, waar ze de biografie ontdekt van Frida Kahlo. Een inspirerende surrealistische schilderes die bovendien voorvechter was van de Inheemse gemeenschap. En dat dwingt Dahiana te reflecteren op haar eigen vooroordelen.