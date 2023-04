Portretserie Onder Invloed: Caro Derkx vindt inspiratie in schrijver en filosoof Roger Scruton

Hoe word je beïnvloed door je inspiratiebron? Vijf talentvolle theatermakers onderzoeken deze vraag in de serie Onder Invloed. In de derde aflevering: Caro Derkx. Dankzij haar voorstelling over de Britse filosoof en schrijver Roger Scruton komt ze erachter dat ze ook erg talig blijkt te zijn.

Terwijl Caro Derkx op de Toneelacademie zoekt naar wat ze later wil doen met haar opleiding, komt ze op het spoor van de Britse filosoof en schrijver Roger Scruton. Op het eerste gezicht lijkt Scruton ver van haar af te staan. Hij is conservatief, op leeftijd en heeft niets met moderne kunst. Zij is een jonge vrouw, komt uit een progressief milieu en heeft van haar ouders een liefde voor beeldende kunst meegekregen. Maar toch kan Caro een heel eind met Scruton meegaan en raakt ze gefascineerd door zijn gedachtegoed. Als ze besluit voor haar afstudeervoorstelling een stuk over hem te maken, geeft haar dat een goed excuus om de Engelse taal beter te leren. Iets waar ze voorheen nooit goed in dacht te zijn, maar dankzij de voorstelling en Roger Scruton komt ze erachter dat ze ook heel erg talig blijkt te zijn.