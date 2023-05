Gemeente versoepelt inkomensgrens voor financiële ondersteuning kinderen

De inkomensgrens die bepaalt of Amsterdamse kinderen in aanmerking komen voor financiële ondersteuningen wordt door de gemeente verhoogd. Die grens was eerst 130 procent van het sociaal minimum, dat wordt straks 150 procent. Ouders kunnen dan voor hun kinderen tot 18 jaar oud bijvoorbeeld een Stadspas of vergoeding voor sport krijgen.

De verhoging van de inkomensgrens voor de kindregelingen gaat vanaf komend schooljaar in, voor de duur van twee schooljaren. Vanwege de versoepelingen kunnen zo'n 5.800 extra Amsterdamse kinderen een gratis laptop of tablet krijgen voor school of een vergoeding ontvangen om te kunnen sporten. Ook kunnen ze een Stadspas met 'Kindtegoed' ontvangen, waarmee ze bijvoorbeeld spullen voor school of kleding kunnen kopen. Hoe hoog dat tegoed is, hangt af van de leeftijd.

De reden voor de versoepeling van de inkomensgrens is dat de gemeente ziet dat steeds meer ouders vanwege de energiecrisis en de inflatie moeilijker rond kunnen komen. "We willen niet dat kinderen hier de dupe van worden", reageert wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding). Moorman wijst er wel op dat het 'niet goed' is dat de grens verhoogd moet worden. "Dan is er toch echt iets mis met het wettelijk sociaal minimum dat is vastgelegd door het Rijk. Het minimum is veel te laag voor mensen om echt mee rond te komen. Om mensen duurzaam uit armoede te halen, zal het Rijk dit dus moeten aanpassen."