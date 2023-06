Twintig keer zoveel mensen in de rij voor huurwoningen vrije sector

Het gemiddelde aantal reacties op een huurwoning in de vrije sector is de afgelopen jaren vertwintigvoudigd ten opzichte van 2021. Toen meldden zich in het eerste kwartaal gemiddeld 9 mensen voor zo'n woning. Nu, in 2023, zijn dat er maar liefst 188. Het gaat om huizen in de prijsklasse van 1.000 en 1.500 euro per maand.

De cijfers gaan telkens over het eerste kwartaal van het jaar en komen van het onafhankelijke woningplatform Pararius. Via deze website kunnen bijvoorbeeld makelaars, woningcorporaties en projectontwikkelaars hun woningen aanbieden.

Huizen met huren onder de 1.000 euro per maand trekken nog meer geïnteresseerden: maar liefst 300 mensen reageren hier gemiddeld op. In 2021 waren dit er nog 42. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het toen coronatijd was: veel woningen kwamen leeg te staan door het vertrek van expats. Daardoor konden 'gewone' Amsterdammers makkelijker een woning vinden en stonden er dus minder mensen in de rij.

Dit komt, zo zegt de directeur, doordat verhuurders hun woningen massaal verkopen door een opeenstapeling van overheidsmaatregelen. Dit maakt het voor hen steeds onaantrekkelijker om te verhuren. "De disbalans wordt almaar groter. Het aanbod kan de vraag niet aan en een nieuw gapend prijsgat tussen sociale en vrijesectorhuur is in de maak."

Steeds minder huurhuizen

In maart bleek inderdaad uit een enquête van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) dat meer dan de helft van de 767 ondervraagde verhuurders van plan was hun huizen van de hand te doen. Vooral kleinere huisbazen met één of twee woningen zeiden er financieel sterk op achteruit te gaan.

Onderzoek van het Kadaster in opdracht van De Volkskrant liet in april zien dat ruim 9 procent van de verkochte huizen in Amsterdam komt van particuliere investeerders. Die huizen zijn nu dus in handen van mensen die zo'n huis konden kopen om er zelf te wonen. De mensen die aangewezen zijn op huren, hebben daardoor minder huizen om uit te kiezen.

Dat blijkt ook uit de cijfers van Pararius: het aantal woningen voor nieuwe huurders in Amsterdam is gedaald van zo'n 6.600 in het eerste kwartaal van 2021 naar 2.600 duizend in het eerste kwartaal van 2023.

De Amsterdamse vrije sector is overigens niet de meest populaire in het land: in Utrecht is er in totaal nóg meer vraag naar vrijesectorhuurwoningen.