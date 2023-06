Heitinga weg als hoofdtrainer bij Ajax: ''De grote wedstrijden heeft hij niet gewonnen''

Daarmee komt een einde aan vier turbulente maanden voor de jonge trainer. Hij nam het stokje over van Alfred Schreuder, die in mei ontslagen werd omdat Ajax al veel punten verspeelde in de competitie. Heitinga kon de achterstand op Feyenoord en PSV niet meer ongedaan maken. Heitinga haalde nog wel de bekerfinale tegen PSV, maar ook die ging verloren.

Moeilijk besluit

Vandaag was er een persmoment met technisch directeur Sven Mislintat over John Heitinga. Hij vertelt dat de beslissing niet over één nacht ijs is gegaan. ,"Het was een moeilijk besluit, omdat John een goed mens en een grote persoonlijkheid is. Maar de hele reis met Heitinga was onvoldoende. De grote wedstrijden heeft hij niet gewonnen."