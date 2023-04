Heitinga trekt pijnlijke conclusie na vernedering bij PSV: "Het is een zeer moeizaam jaar"

Ajax heeft vanmiddag met 3-0 verloren van PSV in Eindhoven. De wedstrijd werd een kwartier stilgelegd nadat een PSV-fan een plastic beker met bier op het veld gooide. Deze raakte Steven Berghuis niet en daarom werd de wedstrijd vervolgens hervat. John Heitinga sprak na de wedstrijd over de Amsterdamse club. "Slordig aan de bal", "ongeduldig" en "de trechter inlopen", dat was wat Heitinga vooral zag in de eerste helft.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na de eerste helft stond Ajax met 1-0 achter. In de tweede helft volgden de andere twee tegendoelpunten al snel. Eindstand: 3-0. "Uiteindelijk verlies je deze wedstrijd terecht. Dat zei ik ook in de kleedkamer: 'we moeten geen medelijden met onszelf hebben jongens'. Je moet hier heel hard voor werken", aldus Heitinga.

Volgende week zal de club volgens Heitinga dan ook 'moeten opstaan'. "Daarin wil ik ook een stukje winnaarsmentaliteit zien en vooral geen excuses. Dat is in ieder geval de boodschap naar volgende week toe."

Kritisch

Vorig jaar is er volgens Heitinga een hoop kwaliteit weggegaan. "Er is eigenlijk een compleet nieuw elftal gekomen, en dat kost ook tijd. Het is realistisch dat dit een jaar is dat je moet nemen zoals het is, maar je moet wel heel kritisch kijken richting het volgende seizoen." Dat het 'helaas wel weer een tussenjaar' kan zijn volgend jaar, is volgens hem niet onwaarschijnlijk. "Maar we kunnen niet te veel van die tussenjaren hebben als Ajax zijnde."

Aanvoerder Dusan Tadic was geïrriteerd na de nederlaag van vanmiddag. "I feel sorry for my coach, because I feel responsible. We need more of that, everyone needs to look in the mirror." Volgens Tadic moet er een beter plan zijn voor de wedstrijd. "It is not good enough for us, we need to do it better."