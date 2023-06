Frustratie onder bewoners Joan Muyskenweg: "Brand mogelijk door achterstallig onderhoud"

Op de dag na de enorme brand aan het appartementencomplex aan Joan Muyskenweg verkeren de ruim honderd bewoners in onzekerheid over wanneer hun woningen weer bewoonbaar zijn. Daarnaast bestaan er al langer klachten over verhuurder Vesteda die meerdere meldingen over lekkages in het pand volgens bewoners niet heeft opgepakt, zo bleek na een bewonersbijeenkomst zondagmiddag.