Treinreizigers ook vanochtend nog vast op stations: "We hebben op de grond geslapen"

Een Franse man stond moedeloos op het plein voor het Centraal Station. “Ik ben hier sinds acht uur gisteravond, er is geen enkele informatie gegeven", vertelt hij. "Ze hebben zelfs de wc's gesloten en we hebben op de grond geslapen. Het is allemaal erg lastig."

ProRail vond in de loop van de ochtend een noodoplossing, dus het treinverkeer kwam langzaam op gang. Dat gaf hoop. "We zijn onderweg naar Eindhoven", aldus een Roemeense toerist op Station Sloterdijk. "We zouden daar vanmorgen moeten zijn, want we hadden een vlucht om 10.00 uur. Die hebben we gemist en we hebben nu een ticket om 18.00 uur vanaf Eindhoven. We hopen dat we die halen."

Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing, zo laat een woordvoerder van ProRail weten.