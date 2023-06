Nieuwe islamitische middelbare school erbij, stad biedt straks plek voor 100 extra kinderen

Waar tot nu toe kinderen voor islamitisch middelbaar onderwijs alleen terecht kunnen op het Cornelius Haga Lyceum, komt er binnen twee jaar een plek bij. College Fiducie opent uiterlijk in augustus 2025 de deuren in Zuid en is daarmee de tweede islamitische middelbare school in de stad en de derde in Nederland.

Een nieuwe school heeft ook altijd genoeg belangstelling nodig. Geïnteresseerde ouders en leerlingen konden daarom een ouderverklaring tekenen. In de verklaring staat onder andere: "Je dienstbaar opstellen jegens de pluriforme samenleving; het uitdragen van een inclusieve boodschap en het kiezen voor de middenweg, heeft te maken met de islamitische tradities." De verklaring had ruim driehonderd ondertekeningen nodig, uiteindelijk werden dat er zeker 450.

Onderwijsminister Dennis Wiersma richtte een 'expertisepunt burgerschapsonderwijs' op, want op dat aspect werden beide aanvragen namelijk afgewezen. Na aanpassingen aan het plan deed de stichting een nieuwe aanvraag die vanochtend wel is goedgekeurd: "We hebben vooral gedetailleerder opgeschreven wat onze kernpunten zijn en hebben beter kunnen uitleggen hoe we die leerlijn voortzetten", vertelt dagelijks bestuurder van SIO Noord-Holland Yusuf Altuntas.

"We blijven net als iedere school Nederlands, Wiskunde en Gym geven. En daarnaast een paar uur per week Islamitisch onderwijs"

"Dit is echt een opluchting, we zijn al zo veel jaren bezig", vertelt Altuntas. De school zal starten met ongeveer honderd leerlingen: "We gaan voor twee mavo- en twee havoklassen in het eerste leerjaar, dat kan jaarlijks uitbreiden", vertelt de bestuurder. Om niet direct te groot te beginnen en te luisteren naar de vraag van ouders wordt een vwo-klas nog niet gestart.

Aansluitende leerlijn na basisschool

"De school is er echt voor de achterban van dat stadsdeel. We zitten in Zuid en dus is het ook voor leerlingen uit Amsterdam Zuid, Diemen en omgeving." Vanaf uiterlijk de zomer van 2025 moet de school honderd leerlingen verwelkomen, maar als het aan de stichting ligt gebeurt dat zo snel mogelijk. Waar de school moet komen is nog niet duidelijk. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een plek in Zuid.

In totaal biedt Amsterdam straks plek aan zo'n zeshonderd leerlingen op het islamitisch onderwijs, op dit moment heeft het Haga Lyceum namelijk ruimte voor vijfhonderd leerlingen, een flinke stijging dus. "Het is belangrijk omdat er zo een doorgaande leerlijn ontstaat voor leerlingen die van een islamitische basisschool afkomen. En het zorgt voor diversiteit in aanbod wat betreft middelbare scholen."