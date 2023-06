Stad nl Woningzoekende jongeren bivakkeren inmiddels twee weken in eigen 'dorp' Krakenburg

Al ruim twee weken woont een groep woningzoekenden op een braakliggend stukje land in Amstelveen, inmiddels omgedoopt tot Krakenburg. Wie goed kijkt, ziet tussen de bomen zelfgebouwde hutjes, tenten en campers staan. "Je woont toch in de stad, maar je waant je hier in een oase van hun rust" zegt bewoonster Jacky.

Iedere dag staat Jacky rond 09.00 uur op om samen met haar medebewoners verder te werken aan hun eigen creatieve woon- en vrijplaats. "We zijn bezig met het aanleggen van een tuin. Daarvoor willen we ook ons eigen watersysteem maken. Zodat we vanaf het water dat daar loopt heel makkelijk met een filter en allemaal buizen en slangen water bij de tuin kunnen krijgen. Poepen en plassen op het composttoilet Toen ze hier aankwam stond er bijna niks. Inmiddels is er in de open lucht een woonkamer gebouwd en kan er ook worden gekookt. "We hebben in twee weken een keuken gebouwd, een woongedeelte en ook een aantal huisjes waarin mensen kunnen slapen." Poepen en plassen kan op het composttoilet. "Als je dat gedaan hebt dan pak je wat zaagsel en dat gooi je dan in het toilet. We graven een hele diepe kuil waar we alles ingooien. Uiteindelijk composteert dat allemaal en wordt het teruggeven aan de natuur.

"Je woont toch in de stad, maar je waant je hier in een oase van hun rust", zegt Jacky. Al is het wel noodgedwongen. "Het feit dat wij hier zijn en moeten wonen is omdat er gewoon weinig woningen beschikbaar zijn", zegt Jacky. Het perceel in Kronenburg ligt al tien jaar braak. De gemeente Amstelveen had plannen voor de bouw van 2.500 studentenwoningen, maar daar stak het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vanwege geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen een stokje voor. In hetzelfde gebied ligt studentencampus Uilenstede, waar duizenden studenten wonen. De grondeigenaren laten weten begrip te tonen voor de situatie van de studenten. Volgens hen is de kamernood in Amstelveen hoog en daarom doen ze geen aangifte.