Stad vraagt om drie keer zoveel stroom: ''We moeten slimme technieken toepassen''

Amsterdam heeft de komende jaren ruim drie keer zo veel stroom nodig. Dat komt door de groei van de stad, de komst van meer bedrijven en omdat er steeds meer digitaal gebeurt. Ook de verduurzaming vraagt om meer stroom. De makers van Amsterdam Informeert gaan op bezoek bij Mandy in haar duurzame nieuwbouwwoning en bij Valerie, die in een oudere woning in Noord woont die verduurzaamd wordt. Tussendoor vertelt Naut Loots, die adviseur Energietransitie is, hoe de stad denkt het tekort aan stroom op te lossen.

De vraag naar stroom groeit snel. ''We merken dat niet overal in de stad het elektriciteitsnetwerk dat toelaat, dus we zien dat daar nu een krapte ontstaat'', zegt adviseur Energietransitie Naut Loots. Het stroomnet moet daarom flink worden uitgebreid. Overal in de stad zal aan uitbreiding van het stroomnetwerk worden gewerkt.

Ook oudere woningen in de stad worden verduurzaamd door woningcorporaties of huiseigenaren. Valerie zit middenin de verbouwing van haar huis in Noord. Zij wilde ook van het gas af en is overgestapt op een lucht/water warmtepomp. ''We wilden sowieso gaan vernieuwen want het was een oud huis en we moesten sowieso van alles aanpakken en toen puntje bij paaltje kwam, kwamen er eigenlijk steeds meer dingen bij.'' Ze verving het glas en liet alles isoleren. ''Ik vind het heel spannend maar ben er ook heel blij mee.''

Verslimmen

Het Amsterdamse stroomnetwerk moet dus twee keer zo zwaar worden, maar er is drie keer zoveel stroom nodig. ''Dat gaan we oplossen door te 'verslimmen', dus we zijn bezig allemaal slimme technieken toe te passen'', zegt Loots. ''Als de zon schijnt dan heb je eigenlijk een grote productie van stroom en dan matchen we dat meteen met het opladen van auto's bijvoorbeeld, zodat we die stroom meteen in die auto's kunnen stoppen. En zo ontlast je het elektriciteitsnetwerk.''