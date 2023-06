Kantoorgebouw Sloterdijk wordt voor 10 jaar opvanglocatie voor 650 asielzoekers

De gemeente heeft het Einsteingebouw aan de Kabelweg in Sloterdijk aangewezen voor de structurele opvang van maximaal 650 vluchtelingen. Het is de bedoeling dat het pand in het najaar van 2024 wordt opgeleverd en voor de duur van 10 jaar als opvang gebruikt wordt.

In januari werd al duidelijk dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een vergunningsaanvraag had gedaan voor het gebouw dat in de buurt van de A10 ligt. Destijds liet de gemeente weten dat er nog niets besproken was, en dat er nog geen concreet plan was. Inmiddels is dat er dus wel.

Met het in gebruik nemen van het Einsteingebouw wil de gemeente in de toekomst minder afhankelijk zijn van tijdelijke opvang. "Het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de asielketen niet goed functioneert", zegt wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen). "Het is van belang om te zorgen voor stabiele opvang met locaties waar mensen voor een langere periode kunnen worden opgevangen."

Structureel

Groot Wassink liet eerder dit jaar al weten dat de opvang in Amsterdam de komende jaren structureel uitgebreid wordt. Het liefste zou hij zien dat de opvang, net als de huisvesting van asielzoekers, beter verdeeld zou worden over gemeentes in Nederland. "Je ziet dat nu heel veel opvang in het Noorden van het land wordt geregeld, bijvoorbeeld in Ter Apel. Dat is in Zuid- en Noord-Holland stukken minder. Je moet het eerlijker gaan verdelen", zei Groot Wassink afgelopen maart in Park Politiek.

Het gebouw wordt de zesde COA-opvanglocatie in Amsterdam, naast het AZC aan de Willinklaan en vier tijdelijke opvanglocaties. De opvanglocaties die nu in gebruik zijn, zijn bij elkaar goed voor de opvang van 3242 asielzoekers. De 2.882 vluchtelingen uit Oekraïne worden op andere plaatsen in de stad opgevangen. Voor het grootste deel gebeurt dat in hotels of hostels.

Gebruik

Voordat de opvang van start gaat, wordt het kantoorpand eerst verbouwd. De kosten daarvoor worden opgehoest door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als de opvang van start gaat, is het COA verantwoordelijk voor de begeleiding van de vluchtelingen en beheer van het pand.

De gemeente laat weten samen met het COA een klankbordgroep op te richten om ervoor te zorgen dat er een 'goede samenwerking' is met de buurt. Het idee is dat omwonenden en bedrijven daar hun ervaringen kunnen delen en suggesties kunnen doen.