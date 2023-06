Petitie behoud metrolijn 53 massaal ondertekend, definitief besluit uitgesteld

Rechtstreeks vanaf Gaasperplas met de metro naar CS is straks niet meer mogelijk. Overstappen wordt een vereiste, werd begin april bekend. Direct werd een petitie gestart en die is inmiddels al een kleine 5.000 keer ondertekend door mensen die ervan balen dat de lijn zal worden opgeheven. Dinsdag werd de petitie overhandigd aan wethouder Melanie van der Horst. De vervoerregio geeft GVB langer om het plan voor volgend jaar, waaronder het schrappen van de metrolijn en tramlijnen, te wijzigen.

Direct toen bekend werd dat er in het vervoerplan 2024 zou worden geschrapt in metrolijn 53 startte Manoah Salampessy, bewoner van Zuidoost, een petitie om de lijn te behouden. Gisteren sprak hij in tijdens de vergadering van de vervoerregio en bood hij samen met een groep bewoners de toen 4.500 ondertekeningen aan aan Van der Horst, voorzitter van de vervoerregio en wethouder Verkeer.

"En nu nog geen dag later zitten we alweer op 4.700, het laat echt zien dat de lijn moet blijven", vertelt Salampessy. Begin april presenteerde de vervoerregio het Vervoerplan 2024. Daarin staan wijzigingen die in het gehele ov moeten worden toegepast vanaf volgend jaar. Grote aanpassingen zijn het schrappen van tramlijn 19 tussen Diemen Sniep en station Sloterdijk en het verdwijnen van lijn 53. Die laatste viel niet in de smaak bij veel bewoners van Zuidoost.

"De stad moet bereikbaar blijven"

Tijdens het inspreken vertelde Salampessy over "alleenstaande moeders met kinderen die naar school moeten, ouderen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking"voor wie overstappen op de Van der Madeweg lastig is. Als lijn 53 verdwijnt is er geen directe verbinding meer tussen Gaasperplas en Centraal Station.

Bekijk hieronder de inspraak van Manoah Salampessy