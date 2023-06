Ambtenaren mogen zich 10 procent van hun werktijd inzetten voor het klimaat

Gemeenteambtenaren mogen in overleg met hun leidinggevende 10 procent van hun werktijd besteden aan duurzaamheid. Dat bevestigde wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) woensdagavond in het debat over de voorjaarsnota. Het is geen verplichte richtlijn, benadrukte de wethouder.

"Iedereen moet kunnen werken aan de integrale aanpak van duurzaamheid die we als gemeente hebben", aldus Van Buren. Haar woordvoerder licht toe dat dit een 'intentie' is, bedacht door het Gemeentelijk Management Team (GMT) als een vorm om bewustzijn te stimuleren onder medewerkers die raakvlakken met het klimaat hebben in hun werk. "Die tien procent is een symbolisch percentage", aldus de woordvoerder. Belangrijk hierbij is dat privé-activiteiten, zoals actievoeren, hier niet bij horen, zegt de woordvoerder. Wat ambtenaren dan wel mogen doen om het klimaat te helpen, moet nog worden uitgewerkt. "Maar denk aan het schrijven van een beleidsnotitie als je beleidsadviseur bent, het organiseren van een bijeenkomst als je evenementencoördinator bent. Of voorstellen doen om de klimaatafdruk van je afdeling te verminderen. Altijd in overleg met je leidinggevende." Activistische ambtenaren Het idee staat volgens de woordvoerder los van de brandbrief over het klimaatbeleid die vorig jaar oktober werd gestuurd naar het Gemeentelijk Management Team (GMT). Die brief was door 800 ambtenaren ondertekend: zij maakten zich zorgen dat Amsterdam de eigen klimaatdoelstellingen niet zou halen en noemden de stad 'één van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld'. Wel is de gemeente naar aanleiding van die brief bezig met het opstellen van een handreiking voor ambtenaren die kritisch zijn op het beleid dat ze uitvoeren, zogeheten 'activistische ambtenaren'. Het gaat hierbij niet om nieuwe regels, maar om uitleg rondom zaken zoals 'hoe verhoudt activisme zich tot iemands functie'. De handreiking moet ambtenaren helpen met wat ze moeten doen als ze het niet eens zijn met het beleid. Ambtseed Volgens wethouder Van Buren is er duidelijkheid nodig voor hen, omdat zij worstelen met de ambtseed die ze hebben afgelegd. Daarin staat dat ze loyaal zijn ten opzichte van het beleid, maar ook dat zij een zelfstandig oordeel vormen over de morele juistheid van hun handelen. Haar woordvoerder legt uit dat deze handleiding er komt 'omdat deze tijd erom vraagt'.

Annabel Nanninga (JA21) stelde vragen over die handreiking. "Wat vindt de wethouder van ambtenaren die activistisch menen te moeten zijn in hun werktijd? Is dat iets wat de wethouder aanmoedigt? En hoe bepaalt het college welke doelen worden goedgekeurd? Wat als er een pro-life activist in de ambtenarij zit, ik zeg maar iets geks?" Van Buren reageerde dat er twee dingen door elkaar werden gehaald: "Het ene is de handreiking hoe om te gaan met activistische ambtenaren. Het tweede is in overleg met de leidinggevende duurzaamheidspunten meenemen in je werk. Het mag, het hoeft niet, dat leggen we niet vast in regels."