Oorzaak treinstoring gevonden: wegens herstel geen treinen in nacht van vrijdag op zaterdag

ProRail heeft de storing in de verkeersleidingspost in Amsterdam gevonden. Het ging om een kapot hardware-onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels. Dit is vervangen en uitgebreid getest. Inmiddels werkt het weer. Door de storing lag het treinverkeer zondagavond 4 juni ruim 12 uur lang stil.

ProRail zegt verder onderzoek te doen naar het voorkomen van zo'n hardwarefout in de toekomst. Volgens het bedrijf is er normaliter een back-up, maar gaf het kapotte onderdeel niet aan dat er iets mis was, waardoor het vangnet niet in werking werd gesteld.

Geen treinen

De verkeersleidingspost, die door de storing uitweek naar Utrecht, verhuist in de nacht van vrijdag op zaterdag weer terug naar Amsterdam. Tijdens de terugkeer zullen de systemen weer even uit de lucht zijn en kunnen er geen treinen rijden in de regio Amsterdam. ProRail zegt er alles aan te doen om de eerste treinen op zaterdag weer te laten rijden.

NS adviseert reizigers die nacht om alternatief vervoer te regelen of niet naar Amsterdam te reizen, aangezien andere mogelijkheden die zij onderzoeken 'er zeer beperkt zullen zijn'.