Treinverkeer rond Amsterdam nog altijd aangestuurd vanuit Utrecht na storing

Dat laat ProRail desgevraagd weten aan AT5. "We komen wel steeds dichterbij de oorzaak van de storing", meldt een woordvoerder. "We vermoeden sterk dat het om een hardware-probleem gaat."

Zolang de oorzaak van de storing nog niet is opgelost, wordt het Amsterdamse treinverkeer aangestuurd vanuit Utrecht. Volgens ProRail kan dat zolang dat nodig is. "Zodra we zeker weten wat de oorzaak is en dat is opgelost, schakelen we terug naar de verkeersleidingpost in Amsterdam."