Terugblikken op het Red Light Jazz Festival: "Veel bekende namen die elk jaar terugkomen"

Het Red Light Jazz festival vierde afgelopen weekend haar tienjarig jubileum. Red Light Jazz is een meerdaags jazzfestival dat sinds 2014 jaarlijks plaatsvindt in en rondom het wallengebied. Op meer dan 30 bijzondere locaties trad een breed scala aan jazzmuzikanten op.

In Casa Rosso trapt het trio Montis, Goudsmit & Directie het driedaagse festival af. "Echt geweldig en een prachtige zaal", zegt een bezoekster. Normaal worden hier peepshows gegeven, maar nu kon iedereen genieten van jazz.

"Legendarisch," zegt Frank Montis aan het eind van het optreden. "We hebben geprobeerd er een feestje van te maken, dus volgens mij wel een geslaagde opening van het festival."

Casablanca

In Casablanca aan de Zeedijk speelt het kwartet Bout du Monde. De kleine kroeg staat vol met bezoekers als we binnen komen. Een trouwe bezoeker reageert enthousiast op het festival: "Veel bekende namen die elk jaar terugkomen. Super leuk", zegt hij. Voor hem is dit zijn achtste keer dat hij naar het Red Light Jazz Festival gaat.