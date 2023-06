Halsema: "Blowverbod is geen wondermiddel en afhankelijk van handhaving"

Zomerse temperaturen gaan meestal hand in hand met drukte in de binnenstad. Vraag is of toeristen zich dit weekend iets zullen aantrekken van het nieuwe blowverbod. Volgens burgemeester Halsema is het effect ervan afhankelijk van de handhaving, vertelt ze in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "En we hebben beperkte handhaving, dus verwacht niet dat je niets meer op straat zal zien."

"Amsterdam is nou eenmaal een magneet voor bezoekers uit andere delen van het land en voor internationale toeristen", zegt Halsema, die verwacht dat het dit weekend flink druk zal worden in de binnenstad. Juist om dat tegen te gaan zijn er nieuwe maatregelen op de Wallen, onder andere het blowverbod in de openbare ruimte en kortere openingstijden voor horeca. Maar van dat blowverbod, sinds eind mei in kracht, zijn nog niet écht concrete effecten te zien. "Ik heb vanaf het begin gezegd dat dit geen wondermiddel is. Het was een wens van de raad", aldus Halsema. "En ik heb altijd gezegd dat het afhankelijk is van handhaving. En we hebben beperkte handhaving, dus verwacht niet dat je niets meer op straat zal zien." Jointjes sneller uitgedrukt Eén ding is wel zichtbaar volgens de burgemeester. "Wat onze handhavers merken is dat als ze op straat mensen tegenkomen die aan het blowen zijn, het onmiddellijk wordt uitgemaakt. Wat betekent dat mensen wel in de gaten hebben dat ze iets doen wat niet mag. Je stelt een nieuwe norm."

Quote "We kunnen niet een brug ophalen in Amsterdam en zeggen: je komt er niet meer in" Femke Halsema - Burgemeester

Toeristen noemen het de 'Amsterdam-ervaring': een jointje roken op straat aan de grachten. Begrijpelijk, vindt Halsema, die erkent dat Amsterdam een vrije en ook tolerante stad is. "Maar die overlast moet worden teruggedrongen." "We kunnen niet een brug ophalen in Amsterdam en zeggen: ‘je komt er niet meer in'. Het is vrij verkeer van personen. Dus je hoopt dat langzaam maar zeker internationaal ook bekend wordt dat de stad op een ander soort toerisme hoopt, en minder toerisme, want het worden er ook echt te veel.” Over één kam scheren Maar er is ook veel kritiek op het antitoerismebeleid. Er zijn plekken op de Wallen waar juist wél nog veel Amsterdammers komen en weinig toeristen, en zij krijgen nu ook te maken met de beperkende maatregelen. Halsema: "Waar cafés in dat beperkte deel van de binnenstad mee te maken hebben is dat ze eerder dicht moeten dan in het verleden. Overigens nog steeds met hele ruime openingstijden. En dat is altijd het conflict geweest in de binnenstad: er is niet één mening, er is niet één soort gebruiker van de binnenstad. Er zijn inwoners, er zijn sekswerkers, cafés, horeca, seksshops. Er is van alles en nog wat en ze hebben allemaal verschillende belangen. We hebben ervoor gekozen om aan de kant te gaan staan van de inwoners."

Quote "Voor de toekomst van de binnenstad is het van groot belang dat het een gebied blijft waar mensen wonen" Femke Halsema - Burgemeester

Vrees is dat als er geen mensen meer wonen in de binnenstad, het een 'dood' gebied wordt. "Als er geen mensen meer wonen, dan sterft een deel van de stad langzaam af en dat wil je niet. Het moet een levend deel blijven. Dus zul je het er even mee moeten doen dat je als Amsterdammer iets korter in de kroeg kan blijven zitten.” Bekijk hieronder de hele aflevering van Het Gesprek met de Burgemeester over toerisme, het sluiten van vestigingen van Suri-Change na explosies en de impact van de grote brand in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg.

AT5