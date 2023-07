Broodje bal vs cruffin: wordt vlees vervangen door hipster-eten?

Vega, vegan, zonder gluten en met plantaardige melk; de Amsterdamse eetcultuur heeft een aardige transformatie ondergaan. En dat werpt zijn vruchten af, op verschillende plekken in de stad staan Amsterdammers in de rij voor een 'cruffin' met de meest experimentele toppings; natúúrlijk allemaal van lokale en biologische afkomst. Maar hoe zit dat met de rijen voor de authentieke slagerijen, die decennia lang de hotspot waren voor een broodje? Neemt dat af in populariteit? Of kunnen deze twee uitersten prima naast elkaar bestaan?

Op de Westerstraat in de Jordaan is de 'consumptiekloof 'goed te zien. Enerzijds een typisch Jordanees café met kanten gordijntjes en een bitter bakkie pleur, en een paar stappen verderop zit je in een aardekleurige koffietent waar havermelk en met pistachecrème gevulde croissant-muffins de norm zijn. 'Je ziet wel steeds meer hippe tenten', zegt een voorbijganger als er wordt gevraagd hoe hij de eetcultuur in Amsterdam ziet veranderen.

Maar of de vaasjes bier echt plaats gaan maken voor luxe glazen natuurwijn is nog niet zo zeker. De meeste mensen die we spreken kiezen toch het liefste voor een biertje bij de borrel. In een oud Jordanees café wordt er luidkeels 'natuur-wat?' geschreeuwd als we hem de keuze voorleggen. Ook het begrip cruffin is nog lang niet bij iedereen bekend.

Bij Slagerij Vet beginnen ze hard te lachen als er wordt gevraagd om een broodje avocado. "Wij zijn een slagerij, en de bron is het vlees. En die bron, die gaat niet veranderen", zegt eigenaar Rik Vet. De slagerij staat bekend om haar broodje Zeedijk, met kipfilet en bacon waarover een royale saus heen zit. Totaal niet vega-proof, maar volgens de eigenaar zijn die verschillende eetcultuurtjes alleen maar leuk: "Amsterdam is groot genoeg dat dat allemaal prima naast elkaar kan bestaan. Als je hier geen broodje avocado met hummus kan halen, dan kan je lekker naar de buren."

Ergens waar ze wel alles weten over de hedendaagse trends is bij bakkerij Fort 9. "Mensen zijn bewuster bezig met waar hun eten vandaan komt", zo verklaart Maarten Langeslag de populariteit van zijn bakkerij. Deze bakkerij in de baarsjes staat bekend om zijn weekendspecials, elke week iets anders. Waarom? "Omdat we het leuk vinden om onze creativiteit kwijt te kunnen in onze producten", zegt Maarten. Juist niet één kenmerkend broodje, maar elke week wat anders. Is dat waar we tegenwoordig naar op zoek zijn? "Smaken ontwikkelen", zegt Maarten. "En daar spelen wij op in." Ook ziet hij traditionele ondernemers als Slagerij Vet niet als concurrentie. "Sommige zaken zijn gewoon heel erg goed in wat ze doen, en dat blijft ook zo'. Maar of zijn cruffin ooit ook zo'n klassieke Amsterdamse lekkernij wordt, is de vraag. "Dat zou natuurlijk heel tof zijn, maar net als onze smaken hechten we daar niet aan."

Dus, voor alle vleesliefhebbers en bio-aanbidders: wees gerust, Amsterdam is volgens deze experts veelzijdig genoeg dat iedereen naast elkaar kan blijven genieten van zijn favoriete lekkernijen.