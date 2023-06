Wekelijks slachtoffers financieel misbruik: ''Ik ben je dochter, zou je me 500 euro kunnen lenen''

Amsterdammers, vooral ouderen, krijgen regelmatig te maken met oplichting aan de deur of via de telefoon. Volgens de politie zijn er wekelijks slachtoffers van deze babbeltrucs. Ook komt het voor dat bekenden of familieleden thuis geld of spullen wegnemen. Wander Wagenaar, woordvoerder van de Amsterdamse politie vertelt in Amsterdam Informeert wat we kunnen doen om ons te wapenen tegen dit soort oplichting.

Een jonge vrouw die we spreken op de Elandsgracht vertelt dat haar oma ervaring heeft met babbeltrucs. ''Iemand appte van hé , ik ben m'n telefoon kwijt, ik heb een nieuw nummer, ik ben je dochter, zou je me 500 euro kunnen lenen.'' Een kunstenaar uit de buurt vertelt: ''Ik heb weleens pakketberichten binnen gekregen op mijn digitale telefoon, dat ze wat bij mij wilden bezorgen. Ik had het überhaupt niet besteld.''

''Wander Wagenaar, woordvoerder van politie Amsterdam, vertelt dat Amsterdammers wekelijks slachtoffer zijn van dit soort babbeltrucs. ''Mensen hebben daar dan ook echt wel last van, ze voelen zich onzeker of ze zijn iets kwijtgeraakt.'' Hij geeft het voorbeeld van types die zich voordoen als pakketbezorger. ''Hij doet het voorkomen alsof het pakketje heel belangrijk is, hij laat jou een bedrag pinnen en dat is wat hij wil, dan kan hij ook meteen jouw pincode meekijken. En dan neemt hij jouw gegevens dus over en dan kun je zomaar heel veel geld kwijt zijn in korte tijd.''

Diefstal door familie en bekenden

Het zijn niet alleen onbekenden die zich schuldig maken aan diefstal. Financieel misbruik bij ouderen door bekenden of familie is een groot taboe, maar tegelijkertijd de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling door ouderen zelf. ”Ik heb een tijdje in de ouderenzorg gewerkt en dan zie je inderdaad dat kinderen gestolen hebben van de ouders'', vertelt een voorbijganger. ''En je ziet ook vaak dat ouderen geen actie durven te ondernemen, ze willen hun kinderen niet aangeven.''

Tips van de politie

Er zijn gelukkig wel maatregelen die we kunnen nemen om dit soort oplichting te voorkomen. ''Open nooit een link, geef nooit je bankpas, maar ook nooit je pincode'', tipt Wagenaar. ''De politie vraagt er niet om, de bank vraagt er niet om en de bank vraagt je ook nooit om geld over te maken.'' Toch heeft Wagenaar alle begrip voor mensen die erin trappen.''Als het je wel overkomt, ik kan het me heel goed voorstellen, want ze zijn gewoon heel gewiekst en gehaaid.''

Deel het in de buurt app

De politie benadrukt het belang van het delen van informatie wanneer iets je overkomt op dit gebied. ''Deel het met elkaar, bel de politie, zet het in de buurt app, dan blijven we allemaal scherp met elkaar.''