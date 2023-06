Schutter moord Peter R. de Vries werd pas op dag zelf geregeld: "Buitengewoon schokkend"

Vanaf 11.38 uur op 6 juli 2021 voert Delano G. volgens justitie vijf telefoongesprekken met vermeend moordmakelaar Krystian M. Nog geen acht uur later opent hij in de Lange Leidsedwarsstraat het vuur op misdaadjournalist Peter R. de Vries. De details kwamen vandaag aan bod tijdens een inleidende zitting in de strafzaak over de moord op De Vries.

AT5

Het OM gaat ervan uit dat het plan was dat een van de andere Poolse verdachten Peter R. de Vries al een dag ervoor moest beschieten. Konrad W. zou die klus klaren, maar, anders dan verwacht, schuift De Vries die avond niet aan bij de desk van RTL Boulevard in de studio aan het Leidseplein.



Konrad W. besluit de dag erna de opdracht terug te geven aan Krystian M. Bij nader inzien vindt hij het voor hemzelf toch te riskant om midden in de stad met een wapen zonder geluidsdemper De Vries te vermoorden. Nog geen drie kwartier later wordt de dan 21-jarige Delano G. bereid gevonden. Justitie leidt dit allemaal af uit ontsleuteld berichtenverkeer op de Google Pixel telefoon die bij chauffeur Kamil E. en Delano G. in de vluchtauto werd aangetroffen. In aanloop naar de aanslag communiceerden Krystian W. en Konrad W. via dit toestel met elkaar.

Quote "Hij moet in knie, hand en elleboog worden geschoten" Justitie verdenkt de groep ook van de ernstige mishandeling van een ex-zwager van Ridouan Taghi

"Als buitengewoon schokkend is dit ervaren, hoe we dit in het onderzoek hebben teruggevonden", reageert persofficier van justitie Katelijne den Hartog. "Dat je op de dag van de liquidatie zo'n opdracht aanneemt en uitvoert." Justitie heeft het vandaag ook over "de criminele organisatie", als het over de negen verdachten gaat die nu terecht staan. Want naast het beramen en uitvoeren van de moord op De Vries, verdenkt justitie de groep er ook van twee maanden daarvoor de ex-zwager van Ridouan Taghi ernstig te hebben mishandeld. De verdachten zouden de instructies hebben gekregen over het geweld dat ze tegen de man moesten gebruiken. "Gezocht moest worden naar de bestuurder van een bepaald voertuig, waarna hij door knie, hand en elleboog moest worden beschoten", zegt de officier van justitie. Aanwijzingen dat Taghi ook verantwoordelijk is voor de moord op De Vries, zijn er niet, maar deze informatie brengt het onderzoek wel een stap dichter bij de man wiens schaduw van meet af aan over deze zaak hangt.