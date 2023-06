Schiffmacher kruipt in de huid van Rembrandt: "Alleen is ons canvas duurder en beweegt"

"We zijn de komende zeven dagen Rembrandt aan het spelen", vertelt tattoo-koning Henk Schiffmacher. Voor het project The Poor Mans Rembrandt zetten Schiffmacher en zijn team de komende zeven dagen originele Rembrandttattoos in het huis waar de meester jarenlang woonde en werkte. "Mensen kunnen zich vaak wel een tatoeage permitteren, maar een echt Rembrandtje aan de muur niet. Terwijl er meer mensen zijn die tatoeages verzamelen dan kunst", vertelt Schiffmacher.

Lilian Ramcharan is de eerste die in de stoel zit vandaag. Ze heeft gekozen voor een schets van de olifant Hansken die Rembrandt in 1637 maakte. "Rembrandt is natuurlijk een heel eigenzinnige figuur. En dat ben ik zelf ook wel een beetje. En zijn werk is natuurlijk ook heel mooi. Dat wil ik wel graag met me meedragen", vertelt ze.