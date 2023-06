Studentencorps krijgt opnieuw geen beurs van UvA, VU en HvA

Dat bevestigt een woordvoerder van de UvA. De universiteit heeft het nieuws samen met de VU en de HvA aan het corps medegedeeld. De vereniging loopt zo vijftienduizend euro mis. Dat gebeurde voor het eerst in 2021. Reden daarvoor was dat het eerder dat jaar misging tijdens de ontgroening. Bij meerdere incidenten liepen nieuwe leden striemen, blauwe plekken en andere verwondingen op.

In opspraak

Ook vorig jaar kwam het corps in opspraak, nadat mannelijke leden tijdens het lustrumfeest vrouwonvriendelijke speeches hadden gehouden. Zo werd er naar vrouwen verwezen met onder meer de termen 'hoer' en 'sperma-emmer'. Ook toen kreeg de vereniging geen beurs van het hoger onderwijs.

Vorige week schreef burgemeester Halsema een brief aan de vereniging waarin ze openheid eiste over de misdragingen tijdens de ontgroening in 2021. Volgens haar kan het corps de cultuur van geweld en geheimhouding niet adequaat veranderen als er niet publiekelijk bekend wordt wat er destijds gebeurd is.

Dat de beurs ook dit jaar aan de neus van het corps voorbij zou gaan lag dus al in de lijn der verwachting. Zorgen over het rond krijgen van de financiën lijkt het de vereniging zich overigens niet te hoeven maken. Volgens Het Parool is de reünistenvereniging namelijk net als vorig jaar van plan om bij te springen.