Leerlingen krijgen rondleiding op bouwterrein De Nederlandsche Bank: "Waar is het goud naartoe?"

Afgelopen 17 juni was het weer de Dag van de Bouw. De bouwplaatsen in de stad werden geopend voor publiek om Amsterdammers kennis te laten maken met de bouw. De dag ervoor kregen leerlingen van verschillende MBO-scholen al een rondleiding op het bouwterrein van De Nederlandsche Bank (DNB). Bouw Woon Leef ging met ze mee.

De leerlingen krijgen bij aankomst op het terrein gelijk veiligheidsschoenen, een hesje en een helm uitgedeeld. Voor de meeste is dit de eerste keer op een bouwterrein. Daarna worden ze in kleine groepjes verdeeld en krijgen ze een rondleiding over het terrein. Het doel van deze rondleidingen is om jonge mensen kennis te laten maken met verschillende functies in de bouw. "Even rondkijken of zij iets hebben met de bouw," vertelt Innocent Ejiofor. Hij is coördinator van het Marcanti College, waar een deel van de scholieren vandaan komt. "Ik denk dat de meeste leerlingen er wat aan hebben." Hij zegt dat de jongeren zich eerst afvragen wat ze op het terrein doen. "Naarmate de rondleiding vorderde zag je het enthousiasme."

Innocent Ejiofor - coördinator Marcanti College

"We vinden het belangrijk dat de kinderen zich nu al kunnen oriënteren over stappen die ze willen maken op school en voor een carrière," vertelt Stefanie Colnot. Zij is als omgevingsmanager betrokken bij het renovatieproject van de bank en geeft een deel van de rondleidingen. De leerlingen zijn vooral nieuwsgierig naar de oude kluizen van de bank, waar ze ook een kijkje mochten nemen. "Er werden veel vragen gesteld over de kluis. Waar is het geld en goud naartoe gegaan? Hoe kunnen ze inbreken?," lacht Ejiofor. Colnot krijgt tijdens de rondleiding ook de vraag of er ooit is gestolen uit de bank. "We hebben hier nog geen busjes voor de deur gehad met mensen verkleed als SWAT-teams," vertelt ze.

Quote "Het is voor iedereen. Zowel jongens als meisjes zijn in dit werk erg belangrijk." Stefanie Colnot - omgevingsmanager