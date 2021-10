De Nederlandsche Bank: van afgesloten fort naar toegankelijk stukje Amsterdam

De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein wordt verbouwd. Het ooit zo hermetisch afgesloten complex, waar een deel van de Nederlandse goudvoorraad opgeslagen lag, wordt veranderd in een ontmoetingsplek voor Amsterdammers. Er komt onder andere een beeldentuin en een terras aan de Singelgracht.

Architectuurjournalist Jaap Huisman is enthousiast over de transformatie van het gebouw dat volgens hem zo veel meer bij de stad wordt betrokken. Het groen van het Frederiksplein loopt straks door naar de binnentuin van het bankgebouw en gaat Frederikspark heten. ''Het wordt een ongelooflijk groene band in de stad'', zegt Huisman.

In het nieuwe complex is straks veel aandacht voor duurzaamheid. Zo zal het energieverbruik van het gebouw met zo'n tachtig procent worden teruggedrongen. Ook de verbouwing wordt duurzaam aangepakt. De ronde toren die op de binnenplaats van het complex stond, is laag voor laag afgebroken. Het bouwwerk zal op een andere locatie opnieuw worden opgebouwd als verzorgingstehuis. Ook elementen uit de nog bestaande gebouwen worden hergebruikt. ''Het gebouw wordt eigenlijk op een heel slimme manier ontmanteld'', vindt Huisman.