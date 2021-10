Transformatie leegstaande panden kan oplossing zijn voor woningtekort: "Maar is vaak wel lastig"

De gemeente Amsterdam ziet in het transformeren van leegstaande gebouwen een belangrijke manier om woningen te creëren in de stad. De oplossing wordt regelmatig geopperd voor het woningtekort in de stad, zoals onlangs nog door PvdA Amsterdam-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Hij pleit ervoor om het kantoor van ABN Amro op de Zuidas om te bouwen tot een woontoren.

Op andere plekken in de stad worden al bestaande gebouwen getransformeerd tot woningen. Zo krijgt onder andere het Zandkasteel in Zuidoost aan het Bijlmerplein, waarin eerder een bankkantoor was gevestigd, gedeeltelijk een woonfunctie.

Vlak buiten Amsterdam wordt in Haarlem-Oost hard gewerkt aan een transformatieproject op het terrein van het voormalige slachthuis. Projectleider bouw Michel de Nijs stelt dat transformeren niet altijd makkelijker is dan nieuwbouw. Volgens hem brengen oude gebouwen vaak de nodige obstakels met zich mee. Zo is duurzaamheid vaak een heikel punt: ''Waar je vroeger bijna niets had qua isolatie heb je nu een pakket van 10 tot 15 centimeter.'' Omdat dat veel meer ruimte inneemt is dat volgens De Nijs soms lastig.

Ook installaties zoals sanitair brengen bij ombouw soms moeilijkheden met zich mee. Op een etage in een kantoorgebouw zit de toiletruimte bijvoorbeeld vaak op één plek. Wanneer zo'n etage dan opgedeeld wordt in meerdere appartementen is het soms complex om daar bijvoorbeeld extra leidingen voor aan te leggen: ''Dat is bij nieuwbouw veel makkelijker te implementeren dan in een oud gebouw.''