Architect ziet kansen voor Zuidoost dankzij vernieuwing Zandkasteel: ''Hele andere betekenis voor de buurt''

Het monumentale Zandkasteel aan het Bijlmerplein ondergaat een transformatie van bankgebouw naar appartementen, werkplekken, horeca en een internationale school. Architect en Zuidoost-bewoner Wouter Pocornie denkt dat de nieuwe invulling van het gebouw heel succesvol kan zijn als met die functies verbinding wordt gecreëerd met Zuidoost en haar bewoners.

''Ik ga nu pas echt kennismaken met het Zandkasteel'', zegt Pocornie. Hij doelt daarmee op het gesloten karakter wat het gebouw in zijn vorige functie als ING-hoofdkantoor had. ''Dat het nu een functie krijgt waarbij mensen in en uit kunnen stromen, ik denk dat dat een heel andere betekenis voor de buurt gaat krijgen.'' Vooral de plint van het gebouw krijgt een openbare functie, met horeca en andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten.

Wouter Pocornie

Al in de jaren tachtig speelde het Zandkasteel een belangrijke rol voor Zuidoost. Het was het belangrijkste gebouw van winkelcentrum de Amsterdamse Poort, dat ervoor moest zorgen dat de slechte reputatie die de Bijlmer toen had positief zou worden beïnvloed. Ook moest het de verbinding vormen tussen het Amstel III kantorengebied en de woonbuurten van Zuidoost. In 2017 kreeg het Zandkasteel als eerste gebouw van het stadsdeel de status van gemeentelijk monument.

Na de transformatie kan het Zandkasteel volgens Pocornie weer minstens zo belangrijk worden voor Zuidoost. Voorwaarde daarvoor is volgens hem wel dat het gebouw kansen te bieden heeft voor de huidige bewoners van het stadsdeel. Zo zou de internationale school volgens hem kansen bieden aan Engelstaligen uit de buurt, of een bijdrage kunnen leveren aan het verhelpen van taalachterstanden. Ook is de toegankelijkheid van het gebouw en de gelegenheid om elkaar daar te ontmoeten erg belangrijk, zegt Pocornie. ''Dat is erg bepalend voor hoe succesvol die verbinding dan straks is.''