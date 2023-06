Groen licht voor woningbouw Havenstraatterrein toch nog niet helemaal zeker

De gemeente heeft het nieuwe bestemmingplan namelijk opnieuw ter inzage moeten leggen vanwege een "partiële technische herziening".

Het is niet goed gegaan met het aanwijzen van de woonbestemming voor een deel van de 500 te bouwen huizen. Volgens de begeleidende tekst voorziet de herziening "in de reparatie van abusievelijk opgenomen functieaanduidingen op vier plekken van de verbeelding van het bestemmingsplan Havenstraatterrein om wonen aldaar planologisch mogelijk te maken".

Bijvoorbeeld: in de flats die gebouwd worden op de begane grond, in de zogeheten plint, zouden winkels komen. Daarvoor moet de bestemming dan 'niet wonen' zijn. Maar in het bestemmingsplan staat nu dat er in het héle gebouw niet gewoond kan worden.

Op een andere plek waar alléén maar woningen moesten komen zijn er juist winkels gepland op de begane grond - en ook dat klopt niet.

Volgens de woordvoerder van stadsdeelvoorzitter Bart Vink (Zuid, D66) gaat het om "een kleine fout waar een projectontwikkelaar ons op wees". Het stadsdeel gaat gewoon door met de aanbestedingsprocedure die nu loopt en verwacht dat de gemeenteraad in het najaar het gewijzigde bestemmingsplan alsnog goed kan keuren.