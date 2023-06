Politiek nl Halsema wil dat studentencorps zich aanpast aan deze tijd: "Gedrag kon in 1950 al niet meer"

Bijeenkomsten waarbij vrouwen vernederd worden door mannen, en zelfs 'een cultuur van geweld'. Burgemeester Halsema vindt dat het Amsterdamse studentencorps zich aan moet passen aan deze tijd. "Het gedrag dat daar wordt vertoond kon in 1950 al niet meer, laat staan dat dat nu nog kan", aldus Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5.

Halsema had onlangs een gesprek met bestuursleden van het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV over berichten over misdragingen tijdens de ontgroeningstijd. Daarover heeft een advocatenkantoor een rapport opgesteld, waarin volgens dagblad Trouw 'een jarenlange cultuur van geweld' naar voren komt. Halsema moet zich beroepen op berichten in de media, omdat het rapport niet openbaar is gemaakt en zij dit dus ook niet heeft kunnen lezen. "De advocaat beroept zicht op zijn verschoningsrecht en zegt: ik heb het rapport geheim te houden want dat heb ik beloofd aan de mensen waarmee ik heb gepraat. Het corps bezit zelf het rapport niet."

Quote "We zullen beter controleren, beter handhaven, dus als er iets gebeurt zit ik er wel bovenop" burgemeester Halsema

Maar vooralsnog wordt openbaarmaking geweigerd, tot onvrede van Halsema. "Ik heb er nu op aangedrongen een geanonimiseerde publieksversie openbaar te maken, zodat ouders en ook jongeren kunnen besluiten of ze hierbij willen horen. Maar ook zodat er ook echt een openbaar debat kan plaatsvinden over deze cultuur." Want die cultuur moet volgens de burgemeester veranderen. "We hebben vorig jaar nog dat incident gehad waarbij de vrouwen van het corps ongelooflijk vernederd werden door de mannen. Maar hier bleek sprake van een cultuur van geweld, meerdere jaren, en dat is toch echt van een andere orde. Dat is gewoon strafbaar, crimineel gedrag. Meerdere jaren."

De burgemeester kan op dit moment nog niet veel doen. "Om in te kunnen grijpen bij een sociëteit of de dispuutshuizen moet ik wel het geweld kunnen verbinden aan de plek, want je kan niet zomaar als een algemene strafmaatregel zeggen: in een deel van de de stad is iets gebeurd en dus sluit ik de sociëteit in het centrum. Ik zal informatie nodig hebben over geweld dat daar plaatsvindt."

Quote "Het corps heeft een lange traditie, alleen ze moeten wel meegroeien met de tijd" burgemeester Halsema

"Ik heb ze wel een serieuze waarschuwing gegeven", vervolgt ze. "We zullen beter controleren, beter handhaven, dus als er iets gebeurt, zit ik er wel bovenop en ben ik bereid stappen te zetten. En dat betekent dat ik iets doe aan de alcoholvergunning of in het uiterste geval sluiten." "Het corps heeft een lange traditie. Alleen ze moeten wel meegroeien met de tijd. Het gedrag dat daar wordt vertoond, kon in 1950 al niet meer. Laat staan dat dat nu nog kan. Dus men moet zich wel aanpassen. Zowel in de gelijkwaardigheid van man en vrouw, het niet vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en bij ontgroeningen kan er geen sprake zijn van geweld. We hebben de hoop dat het corps bij zinnen komt en zich anders gaat gedragen, en anders dan zullen we op gegeven moment volgende stappen moeten zetten." Kijk hierboven het hele Gesprek met de Burgemeester. Daarin gaat het ook over het demonstratierecht in de stad.

