'Studentencorps biedt excuses aan voor structureel geweld tijdens ontgroening'

Het onderzoek naar de cultuur binnen de verenging werd uitgevoerd door het advocatenkantoor De Roos & Pen en was in opdracht van het studentencorps. De aanleiding daarvoor was het vroegtijdig stopzetten van de ontgroeningsperiode in 2021 vanwege grensoverschrijdend gedrag . In 2017 kwam de ontgroeningsperiode van de vereniging ook al in opspraak, nadat het Openbaar Ministerie onderzoek deed omdat een aspirant-lid een tand verloor door een mishandeling . Naar aanleiding van het stopzetten in 2021 kreeg de ontgroening van het corps een nieuwe vorm: zonder nachtprogramma en met meer toezicht .

"In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen"

Uit het onderzoek van het advocatenkantoor is gebleken dat er geen enkel herendispuut is waar nooit geweld werd gebruikt tegen de nieuwkomers. "In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen", schrijft Trouw.

Brief met excuses

In een brief die in handen is van de krant biedt de vereniging excuses aan voor het stelselmatige geweld van de afgelopen jaren. "De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die heeft geleden onder de kennismakingstijd van onze vereniging in voorgaande jaren. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was."

A.S.C./A.V.S.V. laat tegen Trouw weten alleen de aanbevelingen van het onderzoek openbaar te maken, dit omdat het rapport volgens het bestuur herleidbaar is tot individuen. Wel laat de vereniging weten geen aanleiding te zien om specifieke disputen te bestraffen. "Het rapport kan niet niet de reden zijn om er nu mensen uit te gooien."

De financiering die de UvA en de VU geven aan het corps werden na de incidenten van 2021 stopgezet door de onderwijsinstellingen. De hervatting van de beurzen lijkt sinds de seksistische uitspraken tijdens het lustrumfeest verder uit zicht. De onderwijsinstellingen gaven aan dat de banden met het corps al verbroken waren en dat een verzoening door de uitspraken niet bepaald dichterbij kwam.