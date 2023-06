Hermitage krijgt nieuwe naam en gaat samenwerken met musea uit Parijs, Londen en Washington

Tot vorig jaar was de Hermitage een dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg. Na de inval van Rusland in Oekraïne besloot het bestuur in maart 2022 de banden met dat museum te verbreken.

Tijdens een persconferentie maakte het museum vanochtend ook bekend dat er in 2025 - de 750e verjaardag van Amsterdam - een speciale Rembrandt-expositie te zien is. De Amerikaans miljardair en fanatiek kunstverzamelaar Thomas Kaplan, die vandaag ook op de persconferentie aanwezig was, heeft een aantal werken van de schilder in bezit die hij speciaal voor die gelegenheid zal uitlenen.

Door de beëindigde samenwerking raakte het museum een groot deel van de collectie kwijt. Het afgelopen jaar organiseerde de Hermitage tentoonstellingen met behulp van musea die een deel van hun collectie uitleenden.

Inmiddels is er dus een nieuwe naam en zijn er ook nieuwe samenwerkingen. Met twee musea uit Europa en één uit de Verenigde Staten.

Het Centre Pompidou, het museum met het iconische buizengebouw in Parijs, heeft met 140.000 werken één van de grootste collecties aan moderne kunst in bezit. De collectie van het Smithsonian, waar vooral Amerikaanse kunst te zien is, gaat terug tot de 17e eeuw. De collectie van het British Museum, één van de grootste ter wereld, staat er juist om bekend kunst van over de hele wereld in bezit te hebben.

'Nieuwe stap'

Met deze samenwerkingen wil H’ART "kunst en verhalen op een eigenzinnige manier bij elkaar brengen in Amsterdam", zo omschrijft het museum het zelf. "Een spannende nieuwe stap" noemt directeur Annabelle Birnie het. "We bouwen voort op onze ervaring binnen het internationale veld en slaan onze vleugels uit. We komen met een programmering die meerstemmig en actueel is. Van grote kunsttentoonstellingen tot intieme presentaties."

De naamsverandering gaat om 1 september in. Tot die tijd heet het museum dus nog de Hermitage.