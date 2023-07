Parkeren vanaf vandaag duurder: alle veranderingen op een rijtje

Er is vanaf vandaag een hoop veranderd in de stad op het gebied van parkeren. Zo is het uurtarief in sommige gebieden flink omhoog gegaan en moet je tot later op de dag betalen. Daar staat tegenover dat het aantal uur dat je bezoek met korting kan laten parkeren omhoog is gegaan. En er zijn nog meer veranderingen. We zetten ze allemaal op een rijtje.

Op de meeste plekken waar je al betaalde om op straat te parkeren, is het uurtarief omhoog gegaan. Voor een deel van het centrum geldt dat niet; daar betaalde je 7,50 euro per uur en dat is nog steeds zo. Ook in Weesp zijn de kosten hetzelfde gebleven. Op de andere plekken zijn de kosten per uur met 0,20 tot 0,50 gestegen. In delen van Buitenveldert is parkeren vanaf vandaag maar liefst 1,40 euro per uur duurder. De kosten waren daar 2,50 per uur en zijn nu 3,90.

2. Bezoekers mogen langer met korting parkeren

Tot vandaag kon bezoek maximaal 120 uur per kwartaal parkeren met korting. Dat is nu 150 uur per kwartaal. Het kortingspercentage van de bezoekersvergunningen is hetzelfde gebleven, behalve in Buitenveldert. Daar konden bezoekers tot nu toe gratis parkeren, maar dat is nu voorbij. Bezoek kan nu met 65 procent korting parkeren.

Die korting van 65 procent geldt overigens voor het grootste deel van de stad. In Geuzenveld parkeer je nog wel gratis. Bij de Oostelijke Eilanden en in de Plantagebuurt en omgeving is de korting 35 procent. In de Jordaan, de westelijke grachtengordel en Burgwallen is er geen bezoekersregeling.

Ook het aantal kortingsuren van de kraskaartvergunning, voor 65-plussers of mensen met een beperking, is uitgebreid van 120 naar 150 uur per kwartaal.