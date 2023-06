Hermitage heet voortaan H'ART Museum: "Verdrietig om banden te moeten verbreken"

"Voor u staat een stralende directeur", zegt Annabelle Birnie over wat niet minder dan de wedergeboorte van het museum aan de Amstel kan worden genoemd. Na de inval in Oekraïne vorig jaar kwam de Hermitage in Amsterdam onder zware druk te staan. Van ieder verkocht kaartje hier, verdween een euro in de kas van het staatsmuseum in Sint Petersburg, waar directeur Mikhail Piotrovski op goede voet staat met Poetin.

Na anderhalve week was er dan ook geen houden meer aan en werden de banden met de Hermitage in Rusland definitief verbroken. Birnie: "Na vijftien jaar samenwerken hadden onze collega's natuurlijk met hun counterparts in Sint Petersburg zo'n warme band opgebouwd en zo'n goede werkrelatie, dat het heel verdrietig was om te doen. Want mensen die in een museum werken zijn met kunst en cultuur bezig, niet met een oorlog."



Bewust is nu gekozen voor meerdere samenwerkingen, zodat het museum niet meer afhankelijk is van één partij. En het moet worden gezegd, de musea in Parijs, Londen en Washington beschikken over enorme collecties; de bij het Smithsonian aangesloten instellingen beschikken tezamen bijvoorbeeld over 155 miljoen stukken.

Amsterdam 750 jaar

Ook de Amerikaanse miljardair en kunstmecenas Thomas Kaplan was vandaag in het Amstelhof. De man die de grootste particuliere verzameling Rembrandts ter wereld wist te vergaren, kwam aankondigen dat zijn Leiden Collection over twee jaar - als Amsterdam zijn 750e verjaardag viert - 17 Rembrandts exposeert in het H'ART. "Bijna een verdubbeling van het aantal Rembrandts in de stad", aldus Birnie.