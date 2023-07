Ook kampeerders dupe van voorgenomen verhoging toeristenbelasting: "Onacceptabel"

Naast de hotelbranche die eerder haar zorgen uitsprak over het plan van de gemeente om de toeristenbelasting opnieuw te verhogen, zien ook campings de desastreuze gevolgen hiervan in. "Ik vind dat de gemeente beter moet nadenken bij wie nou die verhoging neerkomt", legt Toon Weijenborg van camping Zeeburg uit. "Ik snap dat ze minder toeristen willen, maar dat kun je ook op andere manieren doen."

Dat de gemeente de hoeveelheid toeristen in de stad wil terugdringen is duidelijk. Maar een verhoging van de toeristenbelasting treft niet alleen de hotelovernachters. "We vinden dat de gewone kampeerder hier vooral door geraakt wordt en dat is uiterst ongewenst", aldus Gerdina Krijger van HISWA-RECRON (ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie).

Waar de campinggast nu zeven procent bovenop de overnachtingsprijs - plus nog een euro per persoon - betaalt, zal dit als het aan de gemeente ligt acht procent worden, plus twee euro per persoon.