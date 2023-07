Twee auto's kapot door een boom erop: Joke alweer dupe van storm

Niet één, maar twee auto's total-loss door een storm. Pechvogel Joke uit Noord was zowel vorig jaar maart bij storm Eunice, als vandaag bij storm Poly de klos. Haar auto stond twee keer naast een boom die omviel door de wind.

Vorige jaar klapte er tijdens de storm een boom op haar auto. Naast materiële schade leverde dat ook emotionele schade op; het was een erfstuk van haar vader. Na negen maanden sparen kocht Joke eindelijk een nieuwe wagen, maar daar heeft ze dus maar drie maanden in gereden.

Joke baalt extra omdat ze denkt dat het voorkomen had kunnen worden. Volgens haar hebben buurtbewoners meerdere keren melding bij het stadsdeel gedaan om te vertellen dat de bomen er niet best bij stonden. Dat heeft er volgens Joke mee te maken dat de bomen geplant zijn in zand, waardoor de boom te weinig houvast heeft.

Ondanks de enorme pech blijft Joke positief. "Het is maar materiaal en ik ben dankbaar dat ik niet in de auto zat."