Liveblog storm Poly: Zeker 100 bomen omgevallen, tot diep in de nacht reparaties tramlijnen

Storm Poly heeft vandaag zeker 100 bomen geveld, laat de gemeente op basis van een schatting weten. "Dit getal zal waarschijnlijk verder oplopen naarmate de registraties binnenkomen en inspecties zijn uitgevoerd", aldus een woordvoerder

De parken blijven voorlopig gesloten. Inmiddels worden daar veiligheidscontroles uitgevoerd om te kijken of er bomen instabiel zijn geworden. Die controles lopen tot vanavond door. "We verwachten morgen om 12.00 uur te communiceren over de openstelling van de parken", zegt de gemeentewoordvoerder.

In Weesp en Zuidoost is de schade volgens de gemeente beperkt gebleven. Dat geldt ook voor het Amsterdamse Bos, waar op zaterdag evenementen georganiseerd worden. Volgens de gemeente is nu al duidelijk dat die gewoon door kunnen gaan.