Guilty Pleasure Festival in Zuidoost geannuleerd om weersvoorspellingen: "Het spijt ons enorm"

Het Guilty Pleasure Festival bij de Gaasperplas in Zuidoost gaat vandaag niet door. De organisatie zegt dat de veiligheid van de bezoekers en het personeel niet gegarandeerd kan worden.

Bezoekers zijn onder meer via Instagram geïnformeerd. "Door de dreiging van harde windstoten, fikse onweersbuien, flinke hoeveelheden regen en wellicht hagelstenen is er samen met de veiligheidsdiensten besloten om niet open te gaan vandaag. Dit om jullie veiligheid en die van ons personeel te kunnen garanderen. Het spijt ons enorm."

Mensen die een kaartje voor het festival hadden krijgen binnenkort een e-mail met meer informatie. Het festival vond gisteren wel al plaats.

De zwaarste buien lijken volgens Buienradar rond 16.30 uur over de stad te trekken. Er geldt code geel, in provincies in het zuidoosten en oosten gaat het om code oranje.