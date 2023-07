Sumatraplantsoen op de schop: ''Er is een hoop reuring''

Het Sumatraplantsoen wordt opgeknapt. De werkzaamheden duren anderhalf jaar. Omgevingsmanager Merel Brouwer vertelt in Het Verkeer hoe het plein er in de toekomst uit komt te zien.

''Het Sumatraplantsoen wordt vernieuwd omdat delen echt aan vervanging toe zijn en omdat er behoefte is aan een nieuwe inrichting'', begint Brouwer. ''Had van mij niet zozeer gehoeven'', zegt een bewoner. ''Maar ik ben toch ook wel weer benieuwd hoe het gaat worden.''

Overlast

Verschillende mensen die we spraken, maar die niet voor de camera wilden, vertelden overlast te ervaren op het plein door hangjongeren op scooters. Op onze vraag of de verbouwing gaat helpen die overlast tegen te gaan zegt een buurtbewoner: ''Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb wel gehoord dat er overlast is, dat jongeren iets langer blijven hangen voor de woningen die wat meer grenzen aan de straat, maar ik zelf heb er helemaal geen last van.'' Een andere buurtbewoner die we spreken heeft het tot op heden erg gezellig gevonden op het plein. ''Er is een hoop reuring en er wordt heel veel gedaan voor de kinderen uit de buurt.''