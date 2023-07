Tadic on fire, your defense is terrified, klinkt het na elke warming-up in de Johan Cruijff Arena. Als de Ajax-spelers naar binnengaan, schiet Dusan Tadic onder 'zijn' nummer altijd drie balletjes in het doel. Maar het is nog maar de vraag of de aanvoerder vol emotie volgend jaar nog het rood-wit draagt. De geruchtenmolen draait op volle toeren en ook Tadic's naam gaat daar in rond.

De inmiddels 34-jarige Serviër kwam in 2018 richting Amsterdam, hij kwam over van het Engelse Southampton. Veel supporters namen het gerucht toentertijd niet serieus omdat het te mooi was om waar te zijn: een topspeler uit de Premier League die koos voor Ajax. Maar het bleek een droom te zijn van de aanvaller. "Er waren veel aanbiedingen en ik had verschillende mogelijkheden, maar het is een droom om voor Ajax te spelen", zo klonken de woorden uit zijn mond na zijn komst. In de jaren daarna maakte Tadic dat maar al te goed duidelijk: de Serviër is al van jongs af aan fan van de club en speelt met zijn hart voor de Amsterdammers.

Bij 217 goals betrokken

Met zijn liefde voor het rood-wit en de fantastische statistieken die hij neerzette, werd Tadic al heel snel een publiekslieveling. En waar Ajax-supporters liefde krijgen voor een spelers, komen ook altijd supportersliedjes. De F-side, de harde kern van de Amsterdammers, nam het Europees Kampioenschap-liedje van Noord-Ierland over. In plaats van bankspeler Will Griggs toe te zingen op de tekst van Freed from Desire, galmt de naam van de Servische doelpuntenmachine door alle stadions waar Ajax komt.

Onder Tadic on fire bleek de Serviër ook in een vuur en vlam te staan qua vorm. In zijn 241 wedstrijden voor Ajax maakte hij 105 doelpunten en gaf hij 112 keer een assist. Dat wil zeggen dat Tadic in ongeveer 90 procent van zijn wedstrijden betrokken is geweest bij een doelpunt. Het komt niet meer vaak voor dat een Ajax-speler honderd goals maakt, de laatste Ajacied die dat deed was Luis Suaréz. Niet zo gek dat Tadic al vijf keer de prijs voor de meest waardevolle speler van de Eredivisie wist binnen te slepen.

Na het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus aan het einde van het seizoen 2018/19 werd Tadic door toenmalig trainer Erik ten Hag naar voren geschoven voor het aanvoerderschap. Sindsdien draagt de Serviër de Amsterdamse vlag om zijn bovenarm. In 2021 verlengde Tadic zijn contract tot medio 2024, de bedoeling zou zijn dat hij daarna bij de club blijft in een andere rol.